Απίστευτο «καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!» (vid)
BEST OF NETWORK

Απίστευτο «καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!» (vid)

Ο πρώην τερματοφύλακας απάντησε στο σχόλιο παίκτη της αντίπαλης ομάδας του Survivor, θυμίζοντας ατάκα του Άρη Σοϊλέδη που είχε γίνει viral

Απίστευτο «καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!» (vid)
Τις πρώτες «κόντρες» στο Survivor ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Επαρχιώτες παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας (12/1), μόλις στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Στο επίκεντρο Μιχάλης Σηφάκης και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι είχαν μια διαφωνία κατά την διάρκεια του συμβουλίου του νησιού, έπειτα από ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης