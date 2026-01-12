H μεταγραφή Βάργκα… φέρνει στην Φερεντσβάρος τον «δήμιο» της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ με την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα από τη Φερεντσβάρος στερεί από τους Ούγγρους τη βασική τους επιιθετική απειλή, η οποία μπορεί να καλυφθεί με έναν… γνώριμο της Ένωσης
Η Φερεντσβάρος σύμφωνα με το σλοβενικό «nogomania» φαίνεται πως εξετάζει την απόκτηση του Φράνκο Κοβάσεβιτς από την Τσέλιε.
Ο 26χρονος Κροάτης επιθετικός, πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της Σλοβενίας με 11 γκολ εξετάζεται σοβαρά τόσο από την Φεερντσβάρος, όσο και από την Ούιπεστ, με τους Σλοβένους να αξιώνουν ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Κοβάσεβιτς μάλιστα είναι γνωστός στην Ένωση, καθώς την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League ήταν αυτός που είχε σκοράρει χατ-τρικ απέναντι στην ΑΕΚ στην ήττα των «κιτρινόμαυρων» με 3-1.
Η Φερεντσβάρος παλεύει για τον τίτλο και ο Ρόμπι Κιν χρειάζεται ενισχύσεις στην επίθεσή του μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις. Έχει τα χρήματα. Για την Ούιπεστ αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, καθώς ανταγωνισμός έχει περισσότερα χρήματα, μετά και τα 4.5 εκατομμύρια που εξοικονόμησε από την πώληση Βάργκα και είναι πιθανώς πιο ελκυστική επιλογή και για τον ίδιο τον παίκτη. Ωστόσο, αυτό είναι καλό νέο και για τη Τσέλιε, καθώς με την αύξηση της ζήτησης μπορεί να αποκομίσει περισσότερα και από την πλευρά της «προσφοράς».
