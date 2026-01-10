Καλοπληρωμένες δουλειές, χωρίς πτυχίο: Τα 15 επαγγέλματα με προοπτικές ανάπτυξης

Πολλοί θεωρούν την απόκτηση πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση για επαγγελματική αποκατάσταση, ωστόσο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση