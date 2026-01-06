Η viral ρομποτική οδοντόβουρτσα του TikTok: Καθαρίζει τα δόντια αυτόματα (vid)
Ιάπωνες ερευνητές παρουσίασαν την πρώτη ρομποτική οδοντόβουρτσα που καθαρίζει τα δόντια αυτόματα, χωρίς καμία χειροκίνητη κίνηση από τον χρήστη

Η οδοντόβουρτσα βασίζεται σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Robotics Laboratory του Πανεπιστημίου Waseda της Ιαπωνίας. Διαθέτει πολλαπλές μικρές κεφαλές βουρτσίσματος που κινούνται ταυτόχρονα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, μέσω ενός μικρού αλλά ισχυρού μοτέρ.

Ο χρήστης απλώς τοποθετεί το επιστόμιο στο στόμα και δαγκώνει ελαφρά. Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί περίπου ένα λεπτό και καλύπτει και τις δύο πλευρές των δοντιών ταυτόχρονα.

