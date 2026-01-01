Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Φορτούνη και η απόφαση Μεντιλίμπαρ
Για τον Κώστα Φορτούνη έχουμε γράψει στο monobala.gr ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Το θέλει πολύ ο ίδιος, είναι θετικός και ο οργανισμός σε ένα ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα ο έμπειρος μεσοεπιθετικός. Για τον Φορτούνη το τελευταίο διάστημα έχει κυκλοφορήσει μία φήμη ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο.

Κάτι τέτοιο για να συμβεί θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Η επιστροφή του «Φόρτου» στον Πειραιά έχει δρομολογηθεί για το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με την Αλ Καλίτζ έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα του τον χρησιμοποιεί και τον χρειάζεται. Οι Άραβες έφταναν μέχρι και στο σημείο να σκέφτονται να του προτείνουν νέο συμβόλαιο, όχι να τον αφήσουν τον Ιανουάριο να φύγει.

