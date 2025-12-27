Φαντάσματα και νυχτερίδες βάζουν μπλόκο στον Σάουθγκεϊτ – Το σπίτι… θρίλερ των 3,25 εκατ. λιρών

Απρόσμενες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στα φιλόδοξα σχέδιά του να μετατρέψει έναν παλιό αχυρώνα σε υπερσύγχρονο γυμναστήριο, στο πολυτελές εξοχικό του στο Γιορκσάιρ, αξίας περίπου 3,25 εκατομμυρίων λιρών