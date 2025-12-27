Φαντάσματα και νυχτερίδες βάζουν μπλόκο στον Σάουθγκεϊτ – Το σπίτι… θρίλερ των 3,25 εκατ. λιρών
Απρόσμενες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στα φιλόδοξα σχέδιά του να μετατρέψει έναν παλιό αχυρώνα σε υπερσύγχρονο γυμναστήριο, στο πολυτελές εξοχικό του στο Γιορκσάιρ, αξίας περίπου 3,25 εκατομμυρίων λιρών
Ο 55χρονος πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας έχει στα πλάνα του μια ανακαίνιση τύπου Grand Designs, που περιλαμβάνει γυμναστήριο, σάουνα και ντους στο ισόγειο, καθώς και έναν ανοιχτό χώρο γραφείου με τραπέζι συσκέψεων στον πρώτο όροφο. Ωστόσο, έλεγχος που πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη των εργασιών αποκάλυψε ότι ο εντυπωσιακός αχυρώνας από φυσική πέτρα χρησιμοποιείται ως καταφύγιο νυχτερίδων, οι οποίες αποτελούν προστατευόμενο είδος στη Βρετανία.
Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, περισσότερες από 60 καστανές νυχτερίδες με μακριά αυτιά εντοπίστηκαν να βγαίνουν από το κτίριο, μαζί με δύο κοινές πιπιστρέλλες και μία πιπιστρέλλα «σοπράνο», ενώ στον χώρο βρέθηκαν πάνω από 1.000 περιττώματα. Αυτό σημαίνει ότι ο Σάουθγκεϊτ θα πρέπει να εξασφαλίσει ειδική άδεια από τον οργανισμό Natural England, αλλά και να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή ειδικής σοφίτας για τις νυχτερίδες σε όλο το μήκος του αχυρώνα, με εννέα σημεία πρόσβασης και φωλιές σε κοντινά δέντρα.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο μυστηριώδη διάσταση λόγω των φημών που συνοδεύουν την ιστορική κατοικία. Το ακίνητο, το οποίο χτίστηκε το 1575 και είναι διατηρητέο Κατηγορίας I, φέρεται –σύμφωνα με τοπικούς θρύλους– να είναι στοιχειωμένο από το φάντασμα του Χένρι Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον, που έζησε τον 16ο αιώνα, λέγεται ότι μετακόμισε στο Λονδίνο αναζητώντας πλούτο και πλούτισε ληστεύοντας σπίτια ανθρώπων που πέθαιναν από τη Μεγάλη Πανώλη. Οι τύψεις, σύμφωνα με την παράδοση, τον στοίχειωσαν, με ορισμένους κατοίκους να υποστηρίζουν πως το πνεύμα του εμφανίζεται ακόμη κοντά σε μια τοπική πηγή, «πλένοντας» τα κλεμμένα νομίσματα.
