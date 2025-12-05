Phone Pharms: Εδώ φτιάχνονται τα views και τα likes που νόμιζες ότι ήταν αληθινά
Δεκάδες κινητά, καλώδια παντού και ένα δωμάτιο που δούλευει σε ρυθμούς εργοστασίου: Έτσι φτιάχνονταν τα views που νόμιζες ότι ήταν αληθινά
Αν νομίζαμε κάποτε ότι το like είναι απλώς ένα πάτημα στην οθόνη, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με δωμάτια γεμάτα κινητά μάς υπενθυμίζουν ότι η ψηφιακή απήχηση έχει αποκτήσει… δικό της εργοστάσιο. Δεκάδες ράφια, χιλιάδες συσκευές, καλώδια παντού, οθόνες που αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο κόσμος των phone farms: παράνομες ή ημι-νόμιμες επιχειρήσεις που έχουν ως μοναδικό στόχο να παράγουν clicks, views, shares και engagement κατά παραγγελία.
Τι κάνουν όλα αυτά τα τηλέφωνα; Βλέπουν βίντεο, πατάνε like, αφήνουν αυτόματα σχόλια, εγκαθιστούν εφαρμογές ξανά και ξανά, boost-άρουν λογαριασμούς και φουσκώνουν στατιστικά. Είναι το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από influencers που «ανεβαίνουν» απότομα, apps που εμφανίζονται ως viral χωρίς να είναι, ακόμα και brands που αγοράζουν απήχηση αντί να κερδίζουν κοινό με το σπαθί τους.
