Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα
Δύο αδέλφια αποφάσισαν να μπουν σε σπηλιά, γνωστή και ως «τρύπα της κόλασης», «βουτώντας» το κεφάλι τους σε μια τρύπα μεγέθους γραμματοκιβωτίου και όσα ανακάλυψαν εκεί μέσα ήταν, το λιγότερο, ανατριχιαστικά

Οι Action Adventure Twins, γνωστοί για τις ακραίες εξερευνήσεις τους και τα βίντεο που ανεβάζουν στο YouTube, ταξίδεψαν στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια για να εξερευνήσουν την περιβόητη «hell hole cave».

Τι πρέπει να κάνεις για να μπεις; Περνάς πρώτα από μια τρύπα σαν… γραμματοκιβώτιο. Στην είσοδο τους υποδέχτηκαν τεράστιες αράχνες, κάνοντας τον τόνο της περιπέτειας ακόμη πιο τρομακτικό.

