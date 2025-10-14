Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα
Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα
Από το «Είναι κλειστό;» μέχρι το «Αν δεν σκανάρει, είναι δωρεάν!». Οι ταμίες των σούπερ μάρκετ αποκαλύπτουν τις φράσεις που τους εκνευρίζουν περισσότερο και ζητούν λίγη ευγένεια από τους πελάτες
Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζουν καθημερινά δεκάδες ανθρώπους, διαφορετικές διαθέσεις και αμέτρητες ατάκες που ακούγονται ξανά και ξανά - έχοντας καταντήσει κουραστικές. Πίσω από το χαμόγελο και την ευγένειά τους, όμως, υπάρχουν στιγμές κούρασης και φράσεις που μπορούν να γίνουν πραγματικά εκνευριστικές.
Ταμίες από διάφορες χώρες μοιράζονται τις εκφράσεις που ακούν πιο συχνά και -όπως παραδέχονται- θα προτιμούσαν να μην ξανακούσουν ποτέ.
«Είναι κλειστό;»
Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη και ταυτόχρονα την πιο εκνευριστική ερώτηση. Παρά τη μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Ταμείο κλειστό», πολλοί πελάτες ρωτούν «Είναι κλειστό;». Οι περισσότεροι ταμίες χαμογελούν ευγενικά και απαντούν «Ναι», παρότι εσωτερικά προσπαθούν να συγκρατήσουν ένα βαθύ αναστεναγμό.
