Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε
Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola μόλις αποκαλύφθηκε: το δεύτερο «C» σχηματίζει χαμόγελο. Δείτε τι σημαίνει και ποια είναι η νέα συνταγή της εταιρείας
Η Coca-Cola είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι το λογότυπό της κρύβει ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Ο Richard Lau, πρόεδρος του LOGO.com, εξηγεί ότι το δεύτερο γράμμα «C» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σχηματίζει χαμόγελο.
Αυτό το μικρό, αλλά ισχυρό στοιχείο συνδέει το brand με την χαρά και την ευτυχία, δημιουργώντας θετικά συναισθήματα στους καταναλωτές.
