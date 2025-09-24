Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε

Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola μόλις αποκαλύφθηκε: το δεύτερο «C» σχηματίζει χαμόγελο. Δείτε τι σημαίνει και ποια είναι η νέα συνταγή της εταιρείας