«Μόλις 4 δευτερόλεπτα»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί ότι η αύξηση ταχύτητας από 120 σε 140 χλμ./ώρα... εξοικονομεί μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο, αυξάνοντας όμως δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή επιβολής προστίμου