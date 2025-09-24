«Μόλις 4 δευτερόλεπτα»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο
Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί ότι η αύξηση ταχύτητας από 120 σε 140 χλμ./ώρα... εξοικονομεί μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο, αυξάνοντας όμως δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή επιβολής προστίμου
Ένα σύντομο βίντεο στο TikTok αρκεί για να καταρρίψει έναν από τους πιο συνηθισμένους μύθους των αυτοκινητόδρομων. Ο καθηγητής μαθηματικών, Χοσέ Άνχελ Μούρθια, εξηγεί γιατί η οδήγηση με 140 χλμ./ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 120, προσφέρει ελάχιστο όφελος σε χρόνο, αλλά αυξάνει κατακόρυφα άλλους κινδύνους.
Στην ανάλυσή του, ο Μούρθια υπογραμμίζει ότι η εξοικονόμηση λεπτών γίνεται ουσιαστική μόνο όταν η ταχύτητα διπλασιάζεται. «Αν πάω από 20 σε 40 χλμ./ώρα, ο χρόνος διαδρομής μειώνεται στο μισό.
