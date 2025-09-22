Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»
Το πείραμα που επιχείρησε να κάνει το Πανεπιστήμιο του Cambridge απέδειξε πως το ChatGPT - και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη - έχει τα τρωτά της σημεία, αφού έκανε αρκετά λάθη στο αρχαίο, μαθηματικό πρόβλημα του Πλάτωνα, σαν να ήταν ένας κοινός μαθητής
Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκάλυψε πως το ChatGPT δυσκολεύεται σε μαθηματικές προκλήσεις, κάνοντας λάθη στο διάσημο πλατωνικό πρόβλημα του «διπλασιασμού του τετραγώνου», όπως θα έκανε οποιοσδήποτε μαθητής.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, απέδειξε πώς το ChatGPT-4 απαντά σε ένα από τα αρχαιότερα μαθηματικά προβλήματα, τον διπλασιασμό του τετραγώνου που περιγράφει ο Πλάτωνας στον «Μένωνα». Στον διάλογο, ο Σωκράτης καθοδηγεί έναν νέο σκλάβο να ανακαλύψει ότι το νέο τετράγωνο πρέπει να έχει πλευρές ίσες με τη διαγώνιο του αρχικού, καταδεικνύοντας την έμφυτη φύση της γνώσης.
