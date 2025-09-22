Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

Το πείραμα που επιχείρησε να κάνει το Πανεπιστήμιο του Cambridge απέδειξε πως το ChatGPT - και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη - έχει τα τρωτά της σημεία, αφού έκανε αρκετά λάθη στο αρχαίο, μαθηματικό πρόβλημα του Πλάτωνα, σαν να ήταν ένας κοινός μαθητής