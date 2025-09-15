Μελέτη Χάρβαρντ: Το μοντέλο του 1972 προβλέπει κοινωνική κατάρρευση έως το 2040
Μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα παλιό, αλλά επίκαιρο, επιστημονικό μοντέλο που είχε προκαλέσει αίσθηση τη δεκαετία του ’70. Πρόκειται για την ανάλυση του MIT, η οποία είχε δημοσιευθεί στο βιβλίο «Όρια στην Ανάπτυξη» και περιέγραφε την πιθανότητα κοινωνικής κατάρρευσης στον 21ο αιώνα.
Η μελέτη, που βασίζεται σε σημερινά δεδομένα, επιβεβαιώνει πως το 2040 παραμένει ένα ορόσημο για τη λειτουργία του ανθρώπινου πολιτισμού, εφόσον συνεχιστεί το μοντέλο αδιάκοπης ανάπτυξης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
