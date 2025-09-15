Μελέτη Χάρβαρντ: Το μοντέλο του 1972 προβλέπει κοινωνική κατάρρευση έως το 2040
Μελέτη Χάρβαρντ: Το μοντέλο του 1972 προβλέπει κοινωνική κατάρρευση έως το 2040

Νέα μελέτη του Χάρβαρντ επιβεβαιώνει το μοντέλο του MIT του 1972, προβλέποντας πιθανή κοινωνική κατάρρευση έως το 2040 αν συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντικά και κοινωνικά μέτρα

Μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα παλιό, αλλά επίκαιρο, επιστημονικό μοντέλο που είχε προκαλέσει αίσθηση τη δεκαετία του ’70. Πρόκειται για την ανάλυση του MIT, η οποία είχε δημοσιευθεί στο βιβλίο «Όρια στην Ανάπτυξη» και περιέγραφε την πιθανότητα κοινωνικής κατάρρευσης στον 21ο αιώνα.

Η μελέτη, που βασίζεται σε σημερινά δεδομένα, επιβεβαιώνει πως το 2040 παραμένει ένα ορόσημο για τη λειτουργία του ανθρώπινου πολιτισμού, εφόσον συνεχιστεί το μοντέλο αδιάκοπης ανάπτυξης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

