SEAT: "Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που φέρνει το μέλλον της αυτοκίνησης"

Χάρης Δάνδουρας - Εμπορικός Διευθυντής SEAT

Η SEAT είναι έτοιμη, μαζί με την ανεξάρτητη πλέον μάρκα CUPRA, να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που φέρνει, μάλλον πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε, το μέλλον της αυτοκίνησης. Συνδεσιμότητα, λύσεις car sharing, αστική μικροκινητικότητα, εξηλεκτρισμός, είναι όλα στοιχεία επάνω στα οποία εργάζονται οι μηχανικοί μας για να προσφέρουν στους πελάτες μας τις πιο προηγμένες λύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Leon, ένα future proof μοντέλο στην 4η γενιά του πλέον, που εξοπλίζεται τόσο με mHEV όσο και με PHEV λύσεις και το οποίο είναι το πρώτο πλήρως connected αυτοκίνητο της SEAT και παράλληλα το καλύτερο Leon που κατασκευάσαμε ποτέ.Όπως αναφέραμε παραπάνω η αρχή γίνεται με το νέο Leon με εκδόσεις Mild hybrid και σύντομα Plug in Hybrid. Πιστεύουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπορέσουμε να διαθέσουμε και στην χώρα μας το μικρό μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης e-Mii, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομα PHEV εκδόσεις τόσο για το Formentor όσο και για το Tarraco. Προς τα τέλη της επόμενης χρονιάς θα προσφέρουμε και το νέο, πλήρως ηλεκτρικό, CUPRA El-Born, βασισμένο στην νέα πλατφόρμα ΜΕV, με διάφορες επιλογές μπαταρίας, απόδοσης και αυτονομίας και πάντα με τον ξεχωριστό σχεδιασμό της CUPRA.Όλα μας τα αυτοκίνητα ΜΥ21 που είναι ήδη σε παραγωγή διαθέτουν το λογισμικό SEAT CONNECT. To SEAT CONNECT χτίζει μια πιο στενή σχέση ανάμεσα στον πελάτη, το αυτοκίνητο και την Μάρκα και στο μέλλον θα έχει πολλές δυνατότητες προσωποποιημένης πληροφόρησης. Ήδη προσφέρει υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης, ασφάλειας και service, καθώς και online infotainment σε κάποιες εκδόσεις του. Ο οδηγός μπορεί με τη ενσωματωμένη κάρτα sim να κάνει κλήσης έκτακτης ανάγκης ή βλάβης, να προγραμματίσει το service του ή να κάνει online την όποια διαθέσιμη αναβάθμιση για το αυτοκίνητό του. Μπορεί πολύ εύκολα να εντοπίσει την θέση του, να το κλειδώσει ή ξεκλειδώσει από μακριά ή ακόμα και να λάβει μια ειδοποίηση υπέρβασης της ταχύτητας που έχει επιλέξει σαν όριο, όταν κάποιος τρίτος το οδηγεί.Δύο έννοιες που σε πρώτο άκουσμα δείχνουν αντίθετες, φαίνεται πως τελικά δεν είναι τόσο ασύμβατες. H CUPRA θα προσφέρει όλα της τα μοντέλα με εξηλεκτρισμένες λύσεις, ενώ το CUPRA El-Born θα μπορεί να επιταχύνει από 0 σε 50km/h σε μόλις 2.9s και παράλληλα να διαθέτει αυτονομία έως 500 km χάρη στη μπαταρία 77kWh. Και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την CUPRA, όλες οι τελευταίες απόπειρες βασίζονται σε ηλεκτρικά μοντέλα: αρχικά το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο τουρισμού στον κόσμο, το CUPRA e-Racer το οποίο παρέχει 300 kW συνεχή ισχύ, φτάνοντας τα 500 kW στο μέγιστο και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 270 km/h και επιτάχυνση από 0 σε 100 km/h σε 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε και η συμμετοχή σε συνεργασία με την ΑΒΤ στο νέο Πρωτάθλημα Extreme E, τη νέα διοργάνωση off-road με ηλεκτρικά SUV, που από τις αρχές του 2021 θα ταξιδέψει σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου, με επιβεβαιωμένη τη συμμετοχή του CUPRA e-ambassador, Rally Cross και DTM Champion, Mattias Ekström, ως έναν από τους οδηγούς της ομάδας.Στην SEAT χρόνια τώρα προσπαθούμε συστηματικά να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να κάνουμε το Martorell ένα πράσινο εργοστάσιο. Φαίνεται πως οι σχετικές προσπάθειες φέρνουν αποτέλεσμα αφού έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής κατά 43% από το 2010, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που σχετίζονται με την παραγωγή κατά 65%. Χάρη στις δράσεις που υλοποιήθηκαν μόνο το 2019, η εταιρεία παρήγαγε 38,5% λιγότερα απόβλητα σε ένα μόνο έτος, ενώ στόχος είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοστασίου στο Martorell κατά 50% έως το 2025. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα μια συνολικής επένδυσης που ξεπερνά τα 27 εκατομμύρια ευρώ σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. η φροντίδα του πλανήτη αποκτά ακόμη στις μέρες μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας εταιρικής αποστολής μας Move to Zero, της οποίας η φιλοδοξία είναι να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των προϊόντων και λύσεων κινητικότητας καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή έως το τέλος της ζωή τους.