Η νέα γενιά αντηλιακής προστασίας συνδυάζει φωτοπροστασία και φροντίδα του skin barrier
Η νέα γενιά αντηλιακής προστασίας συνδυάζει φωτοπροστασία και φροντίδα του skin barrier
Πολύ υψηλή φωτοπροστασία, ενίσχυση του skin barrier και υψηλή ανεκτικότητα για καθημερινή χρήση, κάθε εποχή του χρόνου, από τη νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50
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Για πολλά χρόνια, το αντηλιακό αντιμετωπιζόταν ως ένα προϊόν εποχικής χρήσης. Κάτι που βγαίνει από το ντουλάπι λίγο πριν τις διακοπές, μπαίνει στην τσάντα της παραλίας και επιστρέφει στη θέση του όταν τελειώσει το καλοκαίρι. Η πραγματικότητα της σύγχρονης φροντίδας του δέρματος είναι αρκετά διαφορετική.
Η καθημερινή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες της πόλης και ο συνεχής ερεθισμός που δέχεται η επιδερμίδα έχουν μεταφέρει τη συζήτηση από την απλή προστασία από τον ήλιο στη συνολική υποστήριξη του δερματικού φραγμού, του γνωστού skin barrier. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιδερμίδες με αυξημένη ευαισθησία.
Όταν το δέρμα εμφανίζει τάση για ερυθρότητα, δυσανεξία ή συχνούς ερεθισμούς, η επιλογή ενός αντηλιακού δεν εξαρτάται μόνο από τον δείκτη προστασίας. Εξαρτάται από το κατά πόσο η σύνθεσή του μπορεί να προσφέρει υψηλή φωτοπροστασία χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω την επιδερμίδα.
Σε αυτό ακριβώς το πεδίο έρχεται να απαντήσει η νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50 της InterMed Pharmaceutical Laboratories, μια αντηλιακή κρέμα σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες της ευαίσθητης επιδερμίδας.
Η νέα γενιά αντηλιακών συνδυάζει προστασία και υποστήριξη του δέρματος
Τα σύγχρονα αντηλιακά προϊόντα καλούνται να επιτελέσουν πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα. Να προστατεύουν αποτελεσματικά από την UVA και UVB ακτινοβολία, να διατηρούν την άνεση της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της ημέρας και παράλληλα να συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής αμυντικής λειτουργίας του δέρματος.
Αυτή τη φιλοσοφία ακολουθεί η νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50 της InterMed Pharmaceutical Laboratories, η οποία συνδυάζει προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς με συστατικά που στοχεύουν στην υποστήριξη και την προστασία του skin barrier.
Στον πυρήνα της σύνθεσης βρίσκεται η φιλοσοφία της υψηλής ανεκτικότητας, ώστε η καθημερινή φωτοπροστασία να μπορεί να ενταχθεί εύκολα ακόμη και στις πιο απαιτητικές ή ευαίσθητες επιδερμίδες.
Τι αναζητά σήμερα μια ευαίσθητη επιδερμίδα
Η καθημερινή χρήση ενός αντηλιακού συχνά εγκαταλείπεται επειδή η εμπειρία εφαρμογής δεν είναι πάντα ευχάριστη. Αίσθηση βάρους, λιπαρότητα, γυαλάδα ή ερεθισμοί είναι μερικοί από τους λόγους που οδηγούν πολλούς να παραλείπουν ένα από τα σημαντικότερα βήματα της καθημερινής περιποίησης.
Η Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ανεκτικότητα. Είναι μη φωτοτοξική, μη φαγεσωρογόνος και υποαλλεργική, προσφέροντας άνετη καθημερινή εφαρμογή χωρίς να φράσσει τους πόρους. Παράλληλα διαθέτει fragrance free σύνθεση, είναι water resistant και ακολουθεί vegan φιλοσοφία.
Η επιστήμη πίσω από τη σύνθεση
Η σύνθεση βασίζεται σε έναν συνδυασμό συστατικών που λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και απέναντι στις καθημερινές επιβαρύνσεις που δέχεται το δέρμα.
Η Ectoin, ένας φυσικός cell-protecting παράγοντας, συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες. Η Niacinamide, ένα από τα πιο μελετημένα συστατικά της σύγχρονης δερμοκαλλυντικής φροντίδας, συμβάλλει στην ενίσχυση του skin barrier.
Παράλληλα, το εκχύλισμα γλυκόριζας προσφέρει καταπραϋντική δράση, ενώ το εκχύλισμα φασκόμηλου συμβάλλει στην προστασία απέναντι στο περιβαλλοντικό stress που δέχεται καθημερινά η επιδερμίδα. Η σύνθεση συμπληρώνεται από τη βιταμίνη Ε, γνωστή για την αντιοξειδωτική της δράση.
Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται από προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς, που προσφέρουν πολύ υψηλή προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία.
Από την παραλία στην καθημερινότητα
Η έννοια της αντηλιακής προστασίας έχει πλέον ξεφύγει από το πλαίσιο της καλοκαιρινής εξόρμησης. Σήμερα, η μεγαλύτερη και πιο συστηματική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας: στη μετακίνηση προς την εργασία, στη βόλτα, στις εξωτερικές δραστηριότητες, κι γενικότερα στις ώρες της ημέρας που περνάμε εκτός σπιτιού.
Η ανάγκη για φωτοπροστασία δεν περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες, γεγονός που καθιστά το αντηλιακό βασικό μέρος της καθημερινής ρουτίνας φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γι’ αυτό και προϊόντα που σχεδιάζονται αποκλειστικά για χρήση στην παραλία δεν καλύπτουν πάντα τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.
Η Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50 απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια λύση καθημερινής χρήσης για ευαίσθητες επιδερμίδες, για δέρμα με τάση ερυθρότητας και για όσους θέλουν να εντάξουν την αντηλιακή προστασία σε μια σταθερή ρουτίνα φροντίδας όλο τον χρόνο.
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