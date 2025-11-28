OMODA & JAECOO: Η νέα εποχή των έξυπνων SUV που αλλάζουν το παιχνίδι

Sponsored Content

Η σφοδρή μεταμόρφωση της αυτοκίνησης έχει πρωταγωνιστές. Η OMODA & JAECOO μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο με έναν ξεκάθαρο στόχο: να ηγηθεί στα οχήματα νέας ενέργειας. Η στρατηγική της περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που φέρει τα πλεονεκτήματα του Super Hybrid System (SHS), από τα μοντέλα που κυκλοφορούν ήδη έως αυτά που έρχονται μέσα στο 2026: OMODA 5 SHS-H, OMODA 7 SHS-P, JAECOO 5 SHS, JAECOO 7 SHS-H, JAECOO 8 SHS, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, όπως το επερχόμενο JAECOO 5 EV.Στο επίκεντρο του νέου κύματος τεχνολογίας βρίσκεται το προηγμένο υβριδικό σύστημα SHS, το Super Hybrid System που εξοπλίζει τα OMODA 9 και JAECOO 7 —και έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινή οδήγηση. Επιπλέον, πάνω από 20 συστήματα ADAS προσφέρονται στον βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση ασφάλειας.Το SHS δεν είναι απλώς μία ακόμα υβριδική διάταξη. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει με ευφυΐα και εφαρμοσμένη τεχνολογία αιχμής ηλεκτροκινητήρα και θερμικού κινητήρα, επιλέγοντας κάθε στιγμή αυτόματα την πιο αποδοτική λειτουργία. Για τον οδηγό ενός OMODA 9 ή ενός JAECOO 7, αυτό μεταφράζεται σε μια οδήγηση αθόρυβη, απρόσκοπτη, οικονομική, αλλά έτοιμη να απελευθερώσει την ισχύ της όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης με έναν ηλεκτροκινητήρα, οι οποίοι συνεργάζονται μέσω ενός εξελιγμένου κιβωτίου που διαχειρίζεται την κατανομή της ροπής χωρίς την ανάγκη συμβατικής μετάδοσης. Ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει την εκκίνηση και τις χαμηλές ταχύτητες, αξιοποιώντας την άμεση ροπή του για αθόρυβη και αποδοτική κίνηση, ενώ ο βενζινοκινητήρας εμπλέκεται προοδευτικά όταν απαιτείται ισχύς ή υψηλότερη ταχύτητα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου φορτίζεται τόσο από την αναγεννητική πέδηση όσο και από τον ίδιο τον θερμικό κινητήρα όταν χρειάζεται. Μια σύγχρονη υπολογιστική μονάδα συντονίζει συνεχώς τα δύο σύνολα, επιλέγοντας το πιο αποδοτικό ή ισχυρό προφίλ λειτουργίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις, ώστε ο οδηγός να απολαμβάνει ομαλή μετάβαση από ηλεκτρική σε υβριδική λειτουργία χωρίς καμία επέμβαση.Το αποτέλεσμα δίνει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:: άμεση ροπή, δυναμική επιτάχυνση και αίσθηση ισχύος χωρίς κενά.: σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή κατανάλωση σε μικτές συνθήκες.: ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, όπου η ηλεκτρική λειτουργία παίρνει το προβάδισμα.: ο οδηγός έχει πάντα διαθέσιμο έναν θερμικό κινητήρα για σταθερότητα και σιγουριά σε ένα μακρινό ταξίδι ή σε πιο απαιτητικές συνθήκες.Κι όλα αυτά όχι μόνο σε επίπεδο θεωρίας. Για να αποδείξει του λόγου το αληθές -και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους- η εταιρεία οργάνωσε τη διάσχιση της ηπειρωτικής χώρα από βορρά προς νότο χωρίς ανεφοδιασμό. Και τα κατάφερε! Το Jaecoo 7 SHS κάλυψε μια απόσταση 1.500 χιλιομέτρων, από το Διδυμότειχο μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο, με μόνο ένα ντεπόζιτο βενζίνης και μία φόρτιση.Για τα plug-in υβριδικά, ο κωδικός είναι SHS-P (όπως τα OMODA 9 SHS-P και JAECOO 7 SHS-P), ενώ η full hybrid εκδοχή παίρνει το πρόθεμα SHS-H — όπως το ολοκαίνουριο OMODA 5 SHS-H, που αναμένεται να είναι διαθέσιμο για παραγγελία τον Δεκέμβριο. Με τις plug-in υβριδικές εκδόσεις ο οδηγός μπορεί άνετα να καλύπτει όχι μόνο τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις αλλά και ακόμα περισσότερες, αφού, για παράδειγμα, η ηλεκτρική αυτονομία του νέου OMODA 9 SHS-P φτάνει την άκρως εντυπωσιακή απόσταση των 145 km.Η OMODA κινείται με τον ρυθμό του σήμερα: δυναμικό design, τεχνολογικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, ένα lifestyle προσανατολισμένο στη δημιουργικότητα και την αστική ενέργεια. Από την άλλη, η JAECOO απευθύνεται σε όσους βλέπουν την περιπέτεια και τα ταξίδια ως τρόπο ζωής —σε όσους θέλουν, μεγάλους χώρους off-road δυνατότητες, στιβαρότητα και μια ήρεμη, premium αισθητική, γεμάτη αυτοπεποίθηση.Οι φιλοσοφίες των δύο brands συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά, επιτρέποντας στον υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει το στυλ που του ταιριάζει χωρίς να κάνει συμβιβασμό στην τεχνολογία και τον τρόπο ζωής του.Η παρουσία των Omoda & Jaecoo στην Ελλάδα βασίζεται σε ένα από τα ισχυρότερα θεμέλια της αγοράς: τον Όμιλο Emil Frey, επίσημο εισαγωγέα Mercedes-Benz και smart. Ένα όνομα που μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό αλλά καθοριστικό για τον αγοραστή:Με 9 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, επάρκεια ανταλλακτικών μέσω ενός σύγχρονου logistics center στον Ασπρόπυργο Αττικής, 7 χρόνια εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας & των εξαρτημάτων υψηλής τάσης για τις NEV εκδόσεις, η εμπειρία ιδιοκτησίας γίνεται υπόθεση χωρίς άγχος.Με τον στόλο της χώρας να έχει έναν από τους μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας στην Ευρώπη, η ανάγκη για πιο σύγχρονα, αποδοτικά και ασφαλή οχήματα είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η OMODA & JAECOO απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη: μοντέρνα SUV, πλούσια σε τεχνολογία, με προσιτό κόστος χρήσης και τιμές που ενισχύουν το value for money.Από το φουτουριστικό OMODA 5 —σε ηλεκτρική ή full-hybrid έκδοση— μέχρι το ξεχωριστό OMODA 9 SHS-P, το στιβαρό JAECOO 7 SHS, αλλά και την πλούσια ποικιλομορφία επιλογών που έρχεται, η OMODA & JAECOO προσφέρει λύσεις ικανές να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, των επαγγελματιών που ταξιδεύουν συχνά, καθώς και όσων αναζητούν ένα αυτοκίνητο με σύγχρονο σχεδιασμό, οικονομία στην κίνηση και προηγμένα συστήματα ασφάλειας.