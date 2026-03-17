Fraport Greece: Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άσκησης ευρείας κλίμακας

Θα πραγματοποιηθεί στο Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

H Fraport Greece, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης, με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, την Πολιτική Προστασία Δήμου Σκιάθου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του αεροδρομίου, πραγματοποιεί αυτήν την ώρα προγραμματισμένη άσκηση ευρείας κλίμακας (Emergency Exercise) στο Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

17.03.2026, 11:26