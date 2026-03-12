Οι συντελεστές της παράστασης ASTORIA είπαν τη δική τους μουσική ιστορία

Κλείσιμο

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική, ιστορίες και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου η συνέντευξη Τύπου της μουσικής παράστασης «Astoria», της νέας μεγάλης παραγωγής του Θεάτρου Παλλάς που κάνει πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου.Το ελληνικό καφενείο που αποτελεί το σημείο συνάντησης των μεταναστών της “Astoria” και γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία της παράστασης στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας σε ένα αυθεντικό ρεμπετάδικο. Εκεί οι δημιουργοί και οι συντελεστές της “Astoria” και του Θεάτρου Παλλάς υποδέχτηκαν τους εκπροσώπους του Τύπου και μίλησαν για το έργο, την ιστορική του έμπνευση και την καλλιτεχνική του προσέγγιση.Η “Astoria”, σε πρωτότυπο κείμενο τουκαι σκηνοθεσία του, φωτίζει τις ζωές και τα όνειρα των Ελλήνων μεταναστών που προσπάθησαν να ριζώσουν σ’ έναν ξένο τόπο, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία. Οι δύο συντελεστές μίλησαν για το πώς ξεκίνησε η ιδέα, και ευχαρίστησαν τον Γιάννη Κεντ που τους εμπιστεύθηκε και τους έδωσε την ευκαιρία να την μεταφέρουν στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς. Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου αποκάλυψε πως η ιδέα να αφηγηθούν την ιστορία των Ελλήνων που μετανάστευσαν σε μια τόσο δύσκολη κοινωνικά και οικονομικά, περίοδο, ξεκίνησε ύστερα από ένα τηλεφώνημα με τον Κωνσταντίνο Σαμαρά ενώ εκείνος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Ο σκοπός τους ήταν μέσα από αυτή την ιστορία να αναδειχθεί το μεγάλο θέμα της ανθρώπινης ταυτότητας, πως δηλαδή ένας άνθρωπος σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη βρίσκει παρηγοριά μέσα σε μια κοινότητα αλλά μέσα από εκεί βρίσκει τον τρόπο να ανοίξει τα φτερά του, να ανακαλύψει την προσωπική του ταυτότητα και να διαγράψει μια προσωπική πορεία.Ο συγγραφέας της παράστασηςτόνισε μεταξύ άλλων ότι η Αστόρια είναι το πιο εμβληματικό τοπωνύμιο που σχετίζεται με την ελληνική μετανάστευση που εμπεριέχει ναι μεν μεγάλα success stories, το ενδιαφέρον και το συγκινητικό είναι να όμως να δούμε τις ανθρώπινες, οδυνηρές και παθιασμένες ιστορίες, να ανακαλύψουμε τις περιπέτειες που βρίσκονται που κρύβονται απο πίσω καθώς μιλάμε για περισσότερο από μισό εκατομμύριο ανθρώπους που ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Η έρευνα γύρω από το θέμα ήθελε να αναδείξει τις δύσκολες συνθήκες που βίωσαν εκεί, τον ρατσισμό και την περιθωριοποίηση, θέματα που είναι επίκαιρα και σήμερα για το πως χτίζονται και οι σύγχρονες κοινωνίες αλλά και να υπενθυμίσει πως με με τα χέρια των ανθρώπων αυτών χτίζονται οι αυτοκρατορίες.Το λόγο πήρε η μουσική και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις καταπληκτικές ερμηνείες της Θεοδοσίας Σαββάκη και της Έβελυν Ασουάντ επί σκηνής σε μια σειρά από τραγούδια που ακούγονται στην παράσταση. Η Μπέσσυ Μάλφα λίγο πριν μεταμορφωθεί σε «Ρίτα» έκλεψε την παράσταση με το τραγούδι “Mambo brasilero” ενώ ο Χρήστος Στέργιογλου τραγούδησε «Ήμουνα μόρτης μια φορά» και απογείωσε το κέφι.