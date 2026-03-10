METRO AEBE (My market & METRO Cash & Carry): 11 διακρίσεις στα e-volution awards 2026!

Με όχημα την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις διατμηματικές συνεργασίες και τη δύναμη των ομάδων της, η εταιρεία συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του omnichannel retail στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα επενδύει σταθερά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι 11 συνολικά βραβεύσεις αναδεικνύουν τη διαχρονική επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων, σε μια εποχή όπου η σημασία τους είναι καθοριστική για τη ουσιαστική κατανόηση των σύγχρονων αναγκών των καταναλωτών. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει προσωποποιημένες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις, τόσο στους πελάτες των My market , όσο και στους επαγγελματίες πελάτες των METRO Cash & Carry. Αναλυτικά, οι διακρίσεις που απέσπασε είναι οι εξής:βραβείο στην κατηγορία Best in B2B για την υποψηφιότητα «Η πλατφόρμα Eshop METRO Cash & Carry γίνεται το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία». Η διαρκής εξέλιξη του ηλεκτρονικού καταστήματος επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό εργαλείο που στηρίζει έμπρακτα τον επαγγελματία.βραβείο στην κατηγορία Best Last Mile Delivery για την υποψηφιότητα «My market Saver Pass: Η λύση στα μεταφορικά!». Μια καινοτόμο υπηρεσία για το online grocery που προσφέρει ευελιξία και ουσιαστικό όφελος στον πελάτη.βραβείο στην κατηγορία The Most Effective Investment για την υποψηφιότητα «Τα My market ενώνουν δυνάμεις με Microsoft & Pobuca για τον πελάτη του αύριο». Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, η εταιρεία επενδύει σε ένα data-driven μοντέλο που ενισχύει την εμπειρία πελάτη.βραβείο στην κατηγορία Best Use of Email & Marketing Automation for an e-shop/e-business για την υποψηφιότητα «Open to click ή Click to open? Ιδού η απορία σ’ έναν B2B κόσμο!». Μια καινοτόμα προσέγγιση στο B2B email marketing που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, αυτοματοποίηση και εμπορική απόδοση.βραβείο στην κατηγορία Effective in-house E-commerce Team για την υποψηφιότητα «Η δύναμη της ομάδας πίσω από κάθε click!». Μια διάκριση που αναγνωρίζει τη δυναμική, την εξειδίκευση και τη συνεργασία της in-house ομάδας eCommerce της METRO.βραβείο στην κατηγορία Best Use of eCommerce Personalization για την υποψηφιότητα «Από τη φυσική σχέση εμπιστοσύνης στην προσωποποιημένη online εμπειρία των επαγγελματιών METRO Cash & Carry».βραβείο στην κατηγορία Best Customer Retention and Churn Reduction για την υποψηφιότητα «Από την Απώλεια στην Αφοσίωση: Μια RFM-Κεντρική Στρατηγική για Μείωση Churn και Ενίσχυση Retention». Μια data-driven στρατηγική που μετατρέπει τα insights σε ουσιαστική πιστότητα.βραβείο στην κατηγορία Best Last Mile Delivery για την υποψηφιότητα «My market Speedy: νέα εποχή στο delivery». Μια υπηρεσία που ενισχύει την ταχύτητα και την αξιοπιστία στην εξυπηρέτηση του σύγχρονου καταναλωτή.βραβείο στην κατηγορία Best Use of Email & Marketing Automation for an e-shop/e-business για την υποψηφιότητα «Απόδοση, Προσωποποίηση & Εμπορικότητα, όλα μέσω email». Η αξιοποίηση του email ως μοχλού εμπορικής ανάπτυξης και προσωποποιημένης επικοινωνίας.βραβείο στην κατηγορία Best Use of Data Insights & Marketing Analytics for an e-shop/e-business για την υποψηφιότητα «Το email marketing γίνεται εργαλείο προσωποποίησης και κερδοφορίας για τον πελάτη Λιανικής».βραβείο στην κατηγορία Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την υποψηφιότητα «My market Saver Pass: Η λύση στα μεταφορικά!». Μια λύση που απαντά στις ανάγκες, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην online αγοραστική εμπειρία.