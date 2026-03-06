G-STAR Άνοιξη Καλοκαίρι 2026: ClassiQ - Denim with a Q

Η G-Star εστιάζει στη γοητεία του twisted κλασσικού σε μια συλλογή που παρουσιάζει μια σειρά από premium denim με καθαρές γραμμές και σύγχρονα κοψίματα.Η σειρά ClassiQ Denim δίνει ένα διαφορετικό twist στη διαχρονική έννοια του denim και όπως αναφέρει και η Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer της G-STAR:“ Είναι μια διαφορετική εκδοχή του σχεδιαστικού μας δυναμισμού, μια πλευρά που δεν ήταν στο επίκεντρο. Με αυτή τη συλλογή αποδεικνύουμε ότι τα classics with a “Q” είναι κομμάτι του DNA μας. Δίνει την ευκαιρία στο κοινό μας να ανακαλύψει το premium, κλασσικό denim, the G-Star way.”Modern Classics, Reimagined:Στη σειρά των iconic 5-pocket G-Star denim όπως το Kate για τις γυναίκες και το Dakota για τους άνδρες, προστίθενται τα ClassiQ Denim κομμάτια. Μας συστήνονται γραμμές που ανανεώνουν οικίες σιλουέτες μέσω των αναλογιών, της κατασκευής και του raw attitude. Το μοντέλο Roxx έχει wide leg κόψιμο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα ενώ το Lennox είναι slim fit και ξεχωρίζει για τη λειτουργικότητα του με τις καθαρές γραμμές να το καθιστούν essential item στη γυναικεία ντουλάπα. Η διαχρονικότητα είναι το βασικό στοιχείο του ανδρικού μοντέλου Streem που ισορροπεί το tapered κόψιμο και το clean cut στυλ. Η καμπάνια της συλλογής φέρνει στο επίκεντρό το denim και ανυψώνει τα στοιχεία που κάνουν τη G-Star ξεχωριστή - διαχρονικός χαρακτήρας, εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και αδιαμφισβήτητο edge.