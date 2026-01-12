Στο Θέατρο «ΦΙΛΙΠ» οι παραστάσεις «Terror» και «Βότκα Μολότοφ»

Κλείσιμο

Το δικαστικό θρίλερ τουμετατρέπει τη σκηνή σε δικαστήριο, όπου οι θεατές καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο των ενόρκων. Η υπόθεση ξεκινά με μια αεροπειρατεία που θέτει το κοινό μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: είναι δικαιολογημένο να θυσιαστεί μια μικρή ομάδα για να σωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων;Η παράσταση αποτελεί μια μοναδική, διαδραστική εμπειρία, όπου οι θεατές όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μέσα από έντονες συγκρούσεις, διαλόγους και ηθικά διλήμματα, το έργο διερευνά ζητήματα δικαιοσύνης, ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης.Σκηνοθεσία: Γιώργος ΟικονόμουΜετάφραση: Ευαγγελία Α. ΝάνουΔιασκευή: Μιρέλα ΠαπαοικονόμουΦωτισμοί: Μελίνα ΜάσχαΊντρα Κέιν, Θεοδώρα Σιάρκου, Δημήτρης Λιόλιος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Νεφέλη ΔούκαΔευτέρα 20:30 & Τρίτη 21:1590’ χωρίς διάλειμμαΗ κωμωδία της, βασισμένη στα διηγήματα τουφέρνει επί σκηνής την ανθρωπιά, τα πάθη, τις αδυναμίες και το χιούμορ των χαρακτήρων της Ρωσίας του Τσέχωφ. Μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική σκηνοθεσία, οι ήρωες ξεδιπλώνουν τη ζωή τους με γέλιο, συγκίνηση και στιγμές αυτογνωσίας, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη θεατρική ενέργεια και ευρηματικότητα.Η παράσταση αναδεικνύει το αιώνιο στοιχείο του Τσέχωφ: την αγάπη για τον άνθρωπο, τη συναισθηματική ευαισθησία και τη χιουμοριστική παρατήρηση της καθημερινότητας.Διασκευή: Ελένη Ράντου