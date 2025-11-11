Τα highlights του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ

Η Ίντια Μουρ

Μανώλης Σταυρουλάκης, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑΠ, Αγάπη Γιαννακάκη, Manager Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑΠ και Γιάννης Παύλου Head of CEO Office του ΟΠΑΠ

Κόσμος φωτογραφίζεται στο photobooth του ΟΠΑΠ

Ο κόσμος παραλαμβάνει popcorn από το station του ΟΠΑΠ για την προβολή της ταινίας Grand Prix

Κόσμος στην ειδική προβολή της ταινίας Grand Prix (1996) powered by ΟΠΑΠ

Η συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στο Eightball Club

Η Θεσσαλονίκη έζησε και φέτος δέκα ημέρες γεμάτες με κινηματογραφικές συγκινήσεις και καλλιτεχνικό παλμό. Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με χορηγό τον ΟΠΑΠ, Μέλος της Allwyn, άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχτηκε δημιουργούς, θεατές και επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο.Περισσότερες από 360 ταινίες προβλήθηκαν στις αίθουσες του Ολύμπιον, του Παύλος Ζάννας, των αποθηκών του λιμανιού, αλλά και διαδικτυακά, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη σε μια ζωντανή κινηματογραφική «μέκκα». Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έλαμψαν με την παρουσία τους στο Φεστιβάλ, ήταν η Ιζαμπέλ Ιπέρ και η Ίντια Μουρ, τις οποίες ο κόσμος υποδέχτηκε σε κλίμα ενθουσιασμού.Παράλληλα, οι προβολές, τα masterclasses, οι συζητήσεις και τα πάρτι έδωσαν ρυθμό στις μέρες και τις νύχτες της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι το σινεμά παραμένει μια εμπειρία συλλογική και ζωντανή.Το φεστιβαλικό κοινό πλημμύρισε τις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου.