Τα highlights του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Χιλιάδες σινεφίλ και αξέχαστες εμπειρίες στη μεγάλη γιορτή του σινεμά με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ

Η Θεσσαλονίκη έζησε και φέτος δέκα ημέρες γεμάτες με κινηματογραφικές συγκινήσεις και καλλιτεχνικό παλμό. Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με χορηγό τον ΟΠΑΠ, Μέλος της Allwyn, άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχτηκε δημιουργούς, θεατές και επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο.
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ
Η Ίντια Μουρ
Μανώλης Σταυρουλάκης, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑΠ, Αγάπη Γιαννακάκη, Manager Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑΠ και Γιάννης Παύλου Head of CEO Office του ΟΠΑΠ

Περισσότερες από 360 ταινίες προβλήθηκαν στις αίθουσες του Ολύμπιον, του Παύλος Ζάννας, των αποθηκών του λιμανιού, αλλά και διαδικτυακά, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη σε μια ζωντανή κινηματογραφική «μέκκα». Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έλαμψαν με την παρουσία τους στο Φεστιβάλ, ήταν η Ιζαμπέλ Ιπέρ και η Ίντια Μουρ, τις οποίες ο κόσμος υποδέχτηκε σε κλίμα ενθουσιασμού.
Κόσμος φωτογραφίζεται στο photobooth του ΟΠΑΠ
Ο κόσμος παραλαμβάνει popcorn από το station του ΟΠΑΠ για την προβολή της ταινίας Grand Prix
Παράλληλα, οι προβολές, τα masterclasses, οι συζητήσεις και τα πάρτι έδωσαν ρυθμό στις μέρες και τις νύχτες της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι το σινεμά παραμένει μια εμπειρία συλλογική και ζωντανή.
Η «κινηματογραφική» πινελιά του ΟΠΑΠ

Το φεστιβαλικό κοινό πλημμύρισε τις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου.
Κόσμος στην ειδική προβολή της ταινίας Grand Prix (1996) powered by ΟΠΑΠ
Η συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στο Eightball Club
Η προβολή της ταινίας Grand Prix (1996) Powered by ΟΠΑΠ, άφησε το δικό της αποτύπωμα «υψηλών ταχυτήτων». Η προβολή, εμπνευσμένη από τη συνεργασία της μητρικής του ΟΠΑΠ, Allwyn με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren, μαγνήτισε τους κινηματογραφόφιλους, οι οποίοι κατέκλυσαν από νωρίς την αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη.

Ταυτόχρονα, οι νύχτες στα Λαδάδικα απογειώθηκαν, με το live του Κωστή Μαραβέγια powered by ΟΠΑΠ, το οποίο προσέλκυσε εκατοντάδες fans του αγαπημένου καλλιτέχνη.
Ουρές κόσμου περιμένουν για το live με τον Κωστή Μαραβέγια powered by ΟΠΑΠ
Ο Κωστής Μαραβέγιας ανέβηκε στη σκηνή του Eightball με ένα ανανεωμένο live set γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και ρυθμό, και ξεσήκωσε το κατάμεστο club, θέτοντας ψηλά τον πήχη για τα πάρτι που ακολούθησαν.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
