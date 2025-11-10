H Cardlink, a Worldline brand, ως Χορηγός στο 6ο Electric Vehicles Conference, παρουσίασε τις καινοτόμες λύσεις φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση

Κλείσιμο

Έναν κλάδο που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και δη, στην Ελλάδα, με την υλοποίηση διαφόρων κινήτρων της πολιτείας και με διαρκείς επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.Αναγνωρίζοντας την αξία της βιώσιμης κινητικότητας, η Cardlink, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την μετάβαση, επενδύοντας σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις πληρωμών και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.Μία από τις βασικές συνεργασίες της Cardlink είναι αυτή με την, τηνκαι τη, εισάγοντας μια. Χάρη στη διευρυμένη και πολυδύναμη συνεργασία, η εταιρεία εισάγει μία νέα γρήγορη και απρόσκοπτη λύση, με την εγκατάστασησε πρατήρια καυσίμων και σε άλλα επιλεγμένα σημεία σε όλη την χώρα, φέρνοντας την καινοτομία των πληρωμών στον κλάδο.Πιο συγκεκριμένα, είτε μέσω ενός, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εύκολα το επιθυμητό ποσό φόρτισης, να εισάγουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους, να πληρώσουν με την κάρτα τους και να λάβουν την ψηφιακή απόδειξη στο κινητό τους.Παράλληλα, η Cardlink, παραμένοντας προσηλωμένη στη δέσμευσή της να υποστηρίζει τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, έχει αναπτύξει ένα. Με βάση το feedback περισσότερων από, η εταιρεία ανταποκρίνεται έτσι στη σαφή προτίμηση γιαστους σταθμούς φόρτισης. Επιπλέον, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη τη δική της EV charging εφαρμογή, τα Cardlink self-service POS μπορούν να διασυνδεθούν μαζί της για να πραγματοποιούνται οι πληρωμές μέσω του ήδη υπάρχοντος λογισμικού των φορτιστών.Στο περίπτερο της Cardlink, παρουσιάστηκαν τα καινοτόμα, κορυφαίας τεχνολογίας προϊόντα hardware, που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η εταιρεία για μια εύκολη, ευέλικτη κι απρόσκοπτη εμπειρία φόρτισης, με τη δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών:- το IM30 Android POS, ένα self-service τερματικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, και- το Smart Kiosk SK800, μια ολοκληρωμένη λύση πληρωμών πολλαπλών φορτιστώνΟι επισκέπτες του συνεδρίου - κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής αγοράς, εκπρόσωποι του παγκόσμιου κλάδου των αυτοκινητοβιομηχανιών, στελέχη της κυβέρνησης και της ΕΕ, καθώς και ηγέτιδες επιχειρήσεις της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροκίνησης - είχαν την ευκαιρία να δουν live την εφαρμογή των λύσεων της Cardlink και να συζητήσουν με τα στελέχη της εταιρείας για την πιο κατάλληλη λύση που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.