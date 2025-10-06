Εγκαίνια για τον 6ο σε σειρά παιδικό σταθμό από την Eurolife FFH, αυτή τη φορά στην Κάσο

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ηρωικής Νήσου Κάσου, ο 1ος του νησιού

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Ηρωική Νήσο Κάσο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος και πλήθος κατοίκων του νησιού, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου.Η Κάσος, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, απέκτησε για πρώτη φορά μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης, που θα προσφέρει στα παιδιά του νησιού έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο για να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν και να αναπτυχθούν. Ο νέος παιδικός σταθμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και τη στήριξη των οικογενειών που επιλέγουν να παραμείνουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους.Ο παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο 6ος που παραδίδεται από την Eurolife FFH, μετά από αυτούς σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Το έργο κατασκευής του παιδικού σταθμού εντάσσεται στο κοινό πρόγραμμα της εταιρείας με τη HOPEgenesis, που στόχο έχει να συμβάλλει μέσα από «χειροπιαστές» ενέργειες στην ανατροπή του αρνητικού δημογραφικού ισοζυγίου της χώρας μας. Η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας της Fairfax Financial Holdings Ltd., έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας - Πάτμο, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρο, Χάλκη, Κάσο, Τήλο, Λειψούς, Σίκινο και Οινούσσες – και μέσω της HOPEgenesis προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που ζουν στα μέρη αυτά και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη μακροχρόνια δέσμευση να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό – τον πρώτο σε κάθε σημείο – και στις 12 υιοθετημένες περιοχές.Μέχρι στιγμής μέσα από το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2019, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, ενώ 28 ακόμη αναμένονται. Συνολικά έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες, οι οποίες απέκτησαν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης, με την πρωτοβουλία να τους προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση προκειμένου να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν παιδιά.Με τον 6ο παιδικό σταθμό να παραδίδεται στην Κάσο, το πλάνο υλοποίησης συνολικά 12 σταθμών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Eurolife FFH και HOPEgenesis, έχει και επισήμως, πλέον, διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του, και προχωρά το ίδιο δυναμικά, με τις εργασίες για την κατασκευή και των υπόλοιπων 6 σταθμών να βρίσκονται σε εξέλιξη.Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε στην ακριτική και ηρωική Κάσο, για να εγκαινιάσουμε τον νέο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Είμαστε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, εξασφαλίζοντας προστασία και προοπτική για κάθε ελληνική οικογένεια. Δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με τις δράσεις τους. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, αλλά και τις στοχευμένες πολιτικές μας, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας. Γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος δήλωσε: «Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Eurolife FFH και την HOPEgenesis για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στο νησί μας. Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής. Η Κάσος δίνει τον αγώνα της απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικά βήματα, και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Ως Δήμος, έχουμε ένα μόνο όραμα: να αγωνιστούμε για να γεμίσει ο παιδικός σταθμός με παιδιά και γέλια, γιατί εκεί κρύβεται το μέλλον της Κάσου».Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημείωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την Κάσο, αλλά και για όλους εμάς στην HOPEgenesis, καθώς βλέπουμε ένα ακόμη κομμάτι του οράματός μας να γίνεται πράξη. Ο πρώτος παιδικός σταθμός στο νησί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας. Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργούν τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους. Η Κάσος αποκτά έναν χώρο δημιουργίας και αγάπης για τα παιδιά της και εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο για κάθε απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας μας».Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είπε σχετικά: «Η δημιουργία αυτού του παιδικού σταθμού στην Κάσο είναι μια πράξη ουσίας για το νησί, για τις οικογένειες που ζουν εδώ, για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική. Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Έχουμε φτάσει πλέον στα μισά της διαδρομής μας και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτήν την προσπάθεια και στις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται»