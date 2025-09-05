Η Iliza Shlesinger στην Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2025 CT Theater

Η πολυβραβευμένη κωμικόςέρχεται στην Αθήνα αυτόν τον Σεπτέμβρη και υπόσχεται μια τρομερή νύχτας γεμάτη κωμωδία!Η Iliza Shlesinger έχει εδραιωθεί ως μια από τους κορυφαίους stand-up κωμικούς παγκοσμίως. Στις 11 Μαρτίου ή Shlesinger κυκλοφόρησε το 7ο stand-up special της, με τίτλο Iliza Shlesinger: A Different Anima, παγκοσμίως στο Amazon Prime Video. Σε μια εκρηκτική και αμετανόητα αστεία ώρα, η Iliza καλύπτει τα πάντα από το σεξ στο μπάνιο, τις άσχημες συζύγους και τον ιδανικό άντρα, έως την αλήθεια γύρω από το ΕΝΑ πράγμα που καμία γυναίκα δεν θέλει, μιας και τίποτα δεν είναι εκτός ορίων. Το special γυρίστηκε το φθινόπωρο στο Eccles Theater στο Salt Lake City.