Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης

Το, μέλος του– του μεγαλύτερου οργανισμού ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη – λειτουργεί από το 2022 το, στην, προσφέροντας υψηλής ποιότητας σπουδές Ιατρικής σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον.Περισσότεροι απόαπόφοιτούν στητου, συμμετέχοντας σε ένα διεθνώς διαπιστευμένο, τεχνολογικά προηγμένο και συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό οικοσύστημα.Σύμφωνα με τις κατατάξεις Times Higher Education World University Rankings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται μεταξύ των 500 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στην Ιατρική, Οδοντιατρική και τις Επιστήμες Υγείας, επιβεβαιώνοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεθνή αναγνώρισή του.Το πρόγραμμα Ιατρικής έχει λάβει επίσης τη μέγιστη βαθμολογία 5 Αστέρων από τα QS Top Universities σε δύο διαδοχικούς κύκλους αξιολόγησης, γεγονός που το καθιστά μοναδικό στην Κύπρο και την Ελλάδα.Οι φοιτητές του EUC Frankfurtαποκτούν κλινική και πρακτική εμπειρία μέσω συνεργασιών με(Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, Nοσοκομείο Αγίας Ελισάβετ, Νοσοκομείο Sana Όφενμπαχ, μεταξύ άλλων) και(Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Ενδομητρίωσης, Όφενμπαχ), εξειδικευμένα κέντρα νεφρολογίας και αιμοκάθαρσης (Κέντρο Νεφρικών και Υπερτασικών Παθήσεων, Φρανκφούρτη) και, (APM Εξωνοσοκομειακή Φυσική Ιατρική, Φρανκφούρτη), μεταξύ άλλων.Παράλληλα, η έρευνα αναπτύσσεται ραγδαία με τη στήριξη υπερσύγχρονων εργαστηρίων και την έναρξη διδακτορικού προγράμματος στις Ιατρικές Επιστήμες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό να συνεργαστούν με κορυφαία γερμανικά ερευνητικά ιδρύματα, με κοινά έργα ήδη σε εξέλιξη (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ, Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Πανεπιστήμιο Γκαίτε, Κέντρο Χέλμχολτς, Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, Χαϊδελβέργη).Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του EUC Frankfurt συνεχίζεται με τηνστον τομέα τηςγια αξιολόγηση. Η έναρξή τους έχει προγραμματιστεί για τοκαι ήδη η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα ξεκινήσει άμεσά από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.Η πανεπιστημιούπολη του EUC στη Φρανκφούρτη εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την ανέγερση ενός, το οποίο θα αποτελέσει. Η παράδοσή του αναμένεται τον Μάιο του 2028.Το αρχικό κτίριο της Φρανκφούρτης, ένα έργο-ορόσημο, έχει διακριθεί για τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του, ενώ η υποδομή της Ιατρικής Σχολής έχει λάβει διεθνή βραβεία για τις καλύτερες εκπαιδευτικές λύσεις και ιατρικές εγκαταστάσεις. Το νέο κτήριο θα ενισχύσει τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός από τους, προσφέροντας:- Προσομοιώσεις πραγματικών κλινικών περιστατικών με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)