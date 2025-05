Ημέρα Καριέρας για έμπειρους επαγγελματίες άνω των 50 ετών

Κλείσιμο

Η KPMG στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και με την υποστήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, πραγματοποιούν την πρωτοβουλία “AdvantAge” που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα στο θέμα της ηλικιακής διάκρισης (ageism), μέσα από δράσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.Στο πλαίσιο της σειράς δράσεων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους/τις εργαζόμενους και για όσους/όσες βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση, διοργανώνεται η, με δωρεάν συμμετοχή, το Σάββατο, 24 Μαΐου 2025, από τη 13:00 έως τις 19:00, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Δεξαμενές».απευθύνεται σε επαγγελματίες, γυναίκες και άντρες άνω των 50 ετών (χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα κάτω των 50 ετών), που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή αλλαγής καριέρας και επιθυμούν να:- συναντήσουν δια ζώσης εκπροσώπους από κορυφαίες εταιρείες διαφόρων κλάδων- δικτυωθούν- ενημερωθούν για ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης- πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με στόχο την εύρεση εργασίαςΗ συμμετοχή είναι δωρεάν και στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμπειρων ηλικιακά επαγγελματιών, προσφέροντας μια ουσιαστική ευκαιρία δικτύωσης και επανασύνδεσης με την αγορά εργασίας.Aambience Services, ALPHA BANK, Athens International Airport S.A., Cepal, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Όμιλος doValue, Embrace People, ERGO HELLAS, Φουρναράκης Α.Ε., Gerolymatos International, Όμιλος Imerys, Interamerican, Job Center Δήμου Αθηναίων, Kallimanis, KAFKAS, KPMG στην Ελλάδα, Mondelēz International, PeopleCert, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, Saracakis Group of Companies – Kinsen, SingularLogic, Space Hellas, Teleperformance Greece, Variety CruisesΗ εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου για τον ηλικιακό ρατσισμό στην Ελλάδα από την Ένωση Γυναικών άνω των 40 – The A40s, με θέμα ”Life Beyond Age: Building Inclusive Future”, που θα διεξαχθεί στις 23 – 24 Μαΐου 2025, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμμετέχουσες εταιρείες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο Ημέρα Καριέρας | 24 Μαΐου 2025 - KPMG Greece