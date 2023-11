HR Awards 2023: Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ βραβεύτηκε με GOLD AWARD

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ έλαβε Gold Βραβείο στα HR Awards 2023 στην κατηγορία Best Internal Use of Academies για την «Ακαδημία ΚΡΗΤΙΚΟΣ» η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί στην εταιρεία σε συνεργασία με τη HATZI FILAX GROUP