Μοναδικές βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες από τη Hospitality Stories

Η Hospitality Stories ανακοινώνει το λανσάρισμα της www.hospitalitystories.com. Ξεκλειδώστε μοναδικές βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες .

Καθώς η ανθρωπότητα φαίνεται να βγαίνει σιγά -σιγά μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα σκοτεινά τούνελ που προκάλεσε η πανδημία, μια νέα εταιρία στον χώρο του βιωματικού τουρισμού, η Hospitality Stories, προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και βιωματικής αξίας, για μεμονωμένους, απαιτητικούς ταξιδιώτες, έρχεται να μας δώσει μία μοναδική ευκαιρία να “ξεκλειδώσουμε” με την βοήθεια της την «πόρτα» που οδηγεί στα μονοπάτια των ταξιδιωτικών εμπειριών για απαιτητικούς και να ανακαλύψουμε μαζί της μοναδικές βιωματικές εμπειρίες διακοπών.

“Η καλύτερη κατηγορία ταξιδιών αναψυχής, αυτή που παραμένει χαραγμένη για πάντα στην καρδιά και στο νου μας, βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Το θερμό καλωσόρισμα με το οποίο υποδέχονται τον ταξιδιώτη ένας προορισμός και οι κάτοικοι του και Τις ανεκτίμητες τοπικές ιστορίες, που φέρνει νοερά μαζί του, επιστρέφοντας από το ταξίδι του, πίσω στον μόνιμο τόπο κατοικίας του”.

Αυτή η απλή διαπίστωση, ενέπνευσε την ιδρύτρια της Hospitality Stories, Δήμητρα Βλάχου στη δημιουργία και ίδρυση μιας εταιρείας, εστιασμένης στη διασύνδεση των ταξιδιωτών με γνήσιες και εξατομικευμένες βιωματικές εμπειρίες διακοπών στην Ελλάδα και στην Τουρκία.

Το mission statement της Hospitality Stories είναι η “σύντηξη” αυτών των δύο ζωτικών στοιχείων:

- Η φιλοξενία ("Hospitality" στα αγγλικά) είναι αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού DNA, δεδομένου οτι στην Αρχαία Ελλάδα, η φιλοξενία ήταν ένας εξαιρετικά διαδεδομένος πολιτιστικός κανόνας. Με βάση αυτή την θεώρηση, αποστολή της Hospitality Stories είναι να κάνει τους ταξιδιώτες να αισθάνονται αμέσως άνετα, ως επίτημοι προσκεκλημένοι της, σε κάθε έναν από τους προορισμούς που επιλέγουν να επισκεφθούν, αντί ως απλοί τουρίστες.

- Οι «φύλακες άγγελοί» μας (“destination angels” στα αγγλικά), οι τοπικοί αφηγητές-συνοδοί, σε κάθε προορισμό, συνοδεύουν τους ταξιδιώτες της Hospitality Stories, κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της εμπειρίας τους, μοιράζονται με αυτούς πολύτιμες, άγνωστες συχνά πληροφορίες σχετικές με μοναδικά αξιοθέατα, καθώς και άγνωστα μυστικά και ιστορίες του προορισμού, που κάνουν τις διακοπές που κάποιος εχει ονειρευτεί, να γίνονται απτή πραγματικότητα αλλά και εμπειρίες ζωής.

Το λογότυπο της Hospitality Stories, ένα κλασικό και συνάμα “παιχνιδιάρικο” κλειδί, που αποτελείται από εννέα (9) χρωματιστές ψηφίδες (καθεμία διαφορετικού χρώματος, που αντιπροσωπεύουν τις εννέα (9) διαφορετικές κατηγορίες βιωματικών εμπειριών), θα βοηθήσει τους ταξιδιώτες να “ξεκλειδώσουν” βιωματικές εμπειρίες, που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους για πάντα.

Ο νέος ιστότοπος www.hospitalitystories.com, με τον λιτό, μίνιμαλ σχεδιασμό του, επιτρέπει μέσω σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων (“φίλτρων αναζήτησης”) στους απαιτητικούς ταξιδιώτες να πλοηγούνται άνετα, γρήγορα και κυρίως ευχάριστα και να ανακαλύπτουν περισσότερα σχετικά με

1) Μονοήμερες Βιωματικές Εμπειριες (“One Day Experiences”)

Αυτές περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία μονοήμερων πριβέ εκδρομών, που χαρακτηρίζονται από έντονη - υψηλή βιωματική αξία, χωρισμένες σε 9 κατηγορίες/πυλώνες εμπειριών:

-Experience-----Experience Seekers

-Culture -------Journeys for Culture Lovers

-Enogastronomy ------Love at First Bite - Epicurean Tales

-Beach activities ---Take me to the beach

-Sailing ---We are Sailing

-Nature -------Majestic Mother Nature

-Local community -------Meet the Locals

-Cooking classes --------Cook like a Local

-Wellness --------Natural Wellness

Η γκάμα των Μονοήμερων Βιωματικών Εμπειριών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και ενδιαφερόντων των πλέον απαιτητικών σημερινών διεθνών ταξιδιωτών. Προσφέρονται αποκλειστικά σαν πριβέ εκδρομές, σχεδιασμένες για μεμονωμένους ταξιδιωτες, δηλαδή ζευγάρια, οικογένειες με παιδιά ή μικρές ομάδες φίλων/γνωστών, που αποτελούνται από έως και 15 άτομα.

Όλες οι Μονοήμερες Βιωματικές Εμπειρίες έχουν σχεδιαστεί, προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις απαιτήσεις του κάθε προορισμού και προωθούνται εμπορικά από την ίδια την Hospitality Stories, ενώ οι καλύτεροι, αυστηρά επιλεγμενοι τοπικοί συνεργάτες, όλοι κορυφαίοι επαγγελματίες στον κλάδο τους, μοιράζονται μαζί μας την αφοσίωση τους στην περιποίηση του ταξιδιώτη και εγγυώνται την άψογη από κάθε άποψη εκτέλεση των βιωματικών εμπειριών, με προσοχή και στην τελευταία λεπτομέρεια.

Είναι ιδανικές για ταξιδιώτες που επισκέπτονται έναν προορισμό για πρώτη φορά, αλλά και για ταξιδιώτες “repeaters”, που θέλουν να ανακαλύψουν τους προσεκτικά “κρυμμένους” πολύτιμους θησαυρούς ενός προορισμού, να ζήσουν, να γευθούν τοπικές γεύσεις, και να πιούν τα ποτά που προτιμούν οι ντόπιοι και να τέλος να ακούσουν άγνωστες ιστορίες σχετικές με τα ήθη, τα έθιμα, την ιστορία και την κουλτούρα του προορισμού των διακοπών τους.

2) Πολυήμερα Ταξίδια (“Bespoke Journeys”)

Πρόκειται για Ολοκληρωμένες Προτάσεις Πολυήμερων διακοπών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πολλαπλές εμπειρίες διαφόρων κατηγοριών, σε περισσότερους προορισμούς, ειδικά σχεδιασμένες για απαιτητικούς ταξιδιώτες, που επιθυμούν να έχουν μια πλήρη-“ολιστική” ταξιδιωτική εμπειρία, σχεδιασμένη απο το έμπειρο team της Hospitality Stories.

3) Ταξιδιωτικό ιστολόγιο (“Travel Blog”)

Προκειται για ένα εμπνευσμένο blog προσωπικών ταξιδιωτικών ιστοριών, που γράφονται από την ιδρύτρια της εταιρίας, Δήμητρα Βλάχου, που αντανακλούν τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας τον αναγνώστη σε μαγικά μέρη και βοηθώντας τον να αποκαλύψει επιμελώς κρυμμένους πολύτιμους “ταξιδιωτικούς θησαυρούς”.

Όλες οι πληροφορίες του website ενημερώνονται συνεχώς, ενώ προστίθενται καθημερινά νέες Μονοήμερες Βιωματικές Εμπειρίες σε υπάρχοντες η και νέους προορισμούς διακοπών.

Η εταιρεία μας, είναι υπερήφανο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC, Global Sustainable Tourism Council), υποστηρίζει σθεναρά τις τοπικές οικονομίες, συνεργαζόμενη με αυστηρά επιλεγμένους τοπικούς συνεργάτες, (προμηθευτές και παραγωγούς) οι οποίοι λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο.

Iδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των ισχυόντων πρωτοκόλλων ασφάλειας και υγιεινής έναντι του Covid-19, ενώ η ακολοθούμενη πολιτική ακυρώσεων αντικατοπτρίζει αυτή της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Συνδεθείτε με την Hospitality Stories:

www.facebook.com/hospitalitystoriesofficial/

Instagram.com/hospitalitystories