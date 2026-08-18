Ιός Δυτικού Νείλου – Κουνούπια: Φουντώνουν τα κρούσματα – 5 νέες περιοχές στο «κόκκινο»
Ιός Δυτικού Νείλου – Κουνούπια: Φουντώνουν τα κρούσματα – 5 νέες περιοχές στο «κόκκινο»
Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στην Ελλάδα, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο της μετάδοσης - 34 δήμοι στο Λεκανοπέδιο έχουν ήδη επηρεαστεί από τον ιό
Διευρύνεται η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να ανανεώνει συχνά τις επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές. Η Αττική έχει βρεθεί στο επίκεντρο από την αρχή της εφετινής επιτήρησης, με τους ειδικούς να εκπέμπουν συναγερμό για εφαρμογή μέτρων πρόληψης τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες για την ατομική τους προστασία.
Συνολικά 34 δήμοι της Αττικής και 51 δήμοι σε όλη τη χώρα καταγράφουν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή είναι σε κίνδυνο για μετάδοση, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο επηρεαζόμενων περιοχών που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.
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Συνολικά 34 δήμοι της Αττικής και 51 δήμοι σε όλη τη χώρα καταγράφουν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή είναι σε κίνδυνο για μετάδοση, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο επηρεαζόμενων περιοχών που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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