Ιός Δυτικού Νείλου – Κουνούπια: Φουντώνουν τα κρούσματα – 5 νέες περιοχές στο «κόκκινο»

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στην Ελλάδα, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο της μετάδοσης - 34 δήμοι στο Λεκανοπέδιο έχουν ήδη επηρεαστεί από τον ιό