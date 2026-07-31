Ιός Δυτικού Νείλου: Γιατί είναι στο επίκεντρο η Αττική – Τι λένε οι επιστήμονες

Την Αττική «κυκλώνει» ο ιός του δυτικού Νείλου αυτό το καλοκαίρι, όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο βόρειος τομέας Αθηνών και η ανατολική Αττική βρίσκονται στο επίκεντρο, με συνολικά 19 δήμους του Λεκανοπεδίου να επηρεάζονται από τη λοίμωξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ερωτήματα «για ποιο λόγο ο ιός προτιμά την Αττική» και «γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα περιστατικά».



Σύμφωνα με τους ειδικούς που ασχολούνται με τη μετάδοση ασθενειών μέσω των κουνουπιών, η προτίμηση του ιού του δυτικού Νείλου σε μία ή περισσότερες Περιφέρειες της χώρας κάθε χρόνο φαίνεται πως είναι ένα γεγονός… τυχαίο. Σίγουρα υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης, όπως είναι η υγρασία, η συγκέντρωση στάσιμων νερών και ο αυξημένος πληθυσμός κουνουπιών, εν μέρει ως απόρροια των δύο παραπάνω. Όλα αυτά εξηγούν με ακρίβεια, για παράδειγμα, για ποιο λόγο το 2023 με τις φονικές πλημμύρες Daniel στη Θεσσαλία καταγράφηκε σημαντικός αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου.



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