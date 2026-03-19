Έξαρση μηνιγγίτιδας: Τι συμβαίνει στην Αγγλία και πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε – Οι ειδικοί απαντούν
Έξαρση μηνιγγίτιδας: Τι συμβαίνει στην Αγγλία και πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε – Οι ειδικοί απαντούν
Ανησυχία προκαλούν τα πρόσφατα κρούσματα μηνιγγίτιδας Β στη Βρετανία, με τα δεδομένα για την Ελλάδα να δείχνουν χαμηλή, αλλά υπαρκτή επίπτωση και ανάγκη για πρόληψη μέσω εμβολιασμού
Ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς μικρών παιδιών και εφήβων η συρροή περιστατικών μηνιγγίτιδας από μηνιγγιτιδόκοκκο Β σε πανεπιστήμιο του Κεντ της Βρετανίας. Με δεδομένο ότι πέρυσι χτύπησε συναγερμός και στην Πάτρα με την καταγραφή περιστατικών ανάμεσα σε φοιτητές, χωρίς όμως ευτυχώς να σημειωθεί μεγάλη έξαρση, αλλά και το γεγονός ότι η προσβολή από μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο δείχνει… προτίμηση στην τωρινή εποχή, είναι χρήσιμη η υπενθύμιση των ύπουλων συμπτωμάτων και των μέτρων προφύλαξης.
Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τα οποία αφορούν στη χρονική περίοδο από το 2004 έως το 2024, τα χρόνια αυτά δηλώθηκαν συνολικά 1.170 κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, με τα περιστατικά να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 108 ανά έτος και τη μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση να ανέρχεται στα 0,51 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Η επίπτωση του νοσήματος παρουσίασε σημαντική πτωτική πορεία από το 2013 έως το 2022.
Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τα οποία αφορούν στη χρονική περίοδο από το 2004 έως το 2024, τα χρόνια αυτά δηλώθηκαν συνολικά 1.170 κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, με τα περιστατικά να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 108 ανά έτος και τη μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση να ανέρχεται στα 0,51 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Η επίπτωση του νοσήματος παρουσίασε σημαντική πτωτική πορεία από το 2013 έως το 2022.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
