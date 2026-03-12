Καρκίνος παχέος εντέρου: Γιατί παρατηρείται αύξηση στους κάτω των 50 ετών
Η μετατόπιση των περιστατικών σε μικρότερες ηλικίες αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της έγκαιρης θεραπείας εξηγεί η κυρία Αλεξάνδρα Καραδήμου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΣΤ’ Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan General
Τι κοινό έχουν ο Ronald Reagan, 40ός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chadwick Boseman, ο χαρισματικός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο Black Panther και ο James Van Der Beek, πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς Dawson’s Creek; Διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Ο Ronald Reagan διαγνώστηκε το 1985, σε ηλικία 74 ετών, μετά από κολονοσκόπηση ρουτίνας – μια εξέταση που τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένη όσο σήμερα. Καθώς ο καρκίνος του είχε εντοπιστεί σε πολύ πρώιμο στάδιο, υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και δε χρειάστηκε καν να λάβει μετεγχειρητικά επικουρική χημειοθεραπεία. Μιλώντας δημόσια, συνέβαλε ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην αύξηση του προληπτικού, προσυμπτωματικού ελέγχου. Πέθανε σε προχωρημένη ηλικία, 93 ετών, από τη νόσο Αλτσχάιμερ έχοντας ιαθεί από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.
