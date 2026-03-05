Χωρίς νοσηλευτές κινδυνεύουν να μείνουν πολλά νοσοκομεία – Καμπανάκι ΠΟΥ για τις ελλείψεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτών στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στελέχωσης