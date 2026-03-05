Χωρίς νοσηλευτές κινδυνεύουν να μείνουν πολλά νοσοκομεία – Καμπανάκι ΠΟΥ για τις ελλείψεις
Χωρίς νοσηλευτές κινδυνεύουν να μείνουν πολλά νοσοκομεία – Καμπανάκι ΠΟΥ για τις ελλείψεις
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτών στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στελέχωσης
«Καμπανάκι» ηχεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ δημοσίευσε το πρώτο ενημερωτικό κείμενο πολιτικής, στο οποίο παρουσιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην Ελλάδα το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών είναι έντονο, αφού το επάγγελμα δεν επιλέγεται από τους νέους, λόγω χαμηλών αμοιβών (περί τα 800 ευρώ μηνιαίως) και εργασιακής εξουθένωσης στα νοσοκομεία της χώρας.
Όπως υπογραμμίζεται, η ανεπαρκής στελέχωση σε νοσοκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας επηρεάζει άμεσα τόσο την ασφάλεια όσο και την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών. Ταυτόχρονα, επιβαρύνει τη σωματική και ψυχική ανθεκτικότητα των επαγγελματιών υγείας και θέτει σε δοκιμασία τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των ίδιων των συστημάτων υγείας.
ΠΟΥ – Μια «ωρολογιακή βόμβα» για τα συστήματα υγείας
Ήδη από το 2022, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι οι ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στην Ευρώπη αποτελούν «ωρολογιακή βόμβα». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα σχεδόν ενός εκατομμυρίου επαγγελματιών υγείας, με τους νοσηλευτές να συνιστούν τη μεγαλύτερη κατηγορία.
