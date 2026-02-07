Δωρεάν κλινική εξέταση για καρκίνο στόματος, προσώπου και τραχήλου στις 13 Φεβρουαρίου
Πανελλαδική δράση της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Τη δυνατότητα δωρεάν κλινικής εξέτασης θα έχουν πολίτες που ανησυχούν για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου ή του τραχήλου, στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης κοινωνικής προσφοράς που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ), την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της νόσου.

