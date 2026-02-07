Δωρεάν κλινική εξέταση για καρκίνο στόματος, προσώπου και τραχήλου στις 13 Φεβρουαρίου
Δωρεάν κλινική εξέταση για καρκίνο στόματος, προσώπου και τραχήλου στις 13 Φεβρουαρίου
Πανελλαδική δράση της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου
Τη δυνατότητα δωρεάν κλινικής εξέτασης θα έχουν πολίτες που ανησυχούν για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου ή του τραχήλου, στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης κοινωνικής προσφοράς που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ), την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα