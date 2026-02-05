Ο 1 στους 5 εφαρμόζει την «αναρχία στις σχέσεις» – Η τάση που κερδίζει έδαφος το 2026
Ξεχάστε τους κανόνες, τις ταμπέλες και τα «πρέπει». Η νέα τάση στις σχέσεις εμπνέεται από τις αρχές της αναρχίας για να φέρει ανάσα ελευθερίας από καταπιεστικούς ρόλους και προσδοκίες
Αν το τραγούδι «Anarchy in the UK» είχε γραφτεί σήμερα, ίσως να μην αφορούσε την πολιτική, αλλά τις σχέσεις. Από όλες τις τάσεις στο dating που αναμένεται να κυριαρχήσουν το 2026, λίγοι θα περίμεναν μια πιο… αναρχική προσέγγιση στον έρωτα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα από γνωστή εφαρμογή γνωριμιών, 1 στους 5 ήδη εφαρμόζει την αναρχία στη σχέση ή αλλιώς relationship anarchy.
Τι είναι η σχεσιακή αναρχία
Ο όρος καθιερώθηκε από τη συγγραφέα και ακτιβίστρια Andie Nordgren μέσα από ένα μανιφέστο που δημοσιεύτηκε το 2006 και περιγράφει ένα μοντέλο σχέσεων που δεν υπακούει σε προκαθορισμένους κανόνες, παρά μόνο σε όσους έχουν συμφωνηθεί συνειδητά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Όπως εξηγεί η ίδια, η σχεσιακή αναρχία «αμφισβητεί την αντίληψη ότι η αγάπη είναι ένας περιορισμένος πόρος, που μπορεί να είναι αληθινός μόνο όταν περιορίζεται σε ένα ζευγάρι».
