Ένας πολύτιμος σύμμαχος για το δέρμα των ασθενών με καρκίνο
Κάθε ασθενής είναι μοναδικός – και έτσι πρέπει να είναι και η υποστήριξη που λαμβάνει - Η La Roche-Posay για 4η χρονιά, στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, με προϊόντα φροντίδας του ευαίσθητου δέρματος, αλλά και ενημερωτικές δράσεις
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο καρκίνος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς εκτιμήσεις, το 2022 καταγράφηκαν περίπου 20 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου και σχεδόν 9,7 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως, ενώ περισσότερα από 53 εκατομμύρια άτομα ζουν με διάγνωση καρκίνου την τελευταία πενταετία. Υπολογίζεται ότι 1 στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς, αν δεν αλλάξουν οι σημερινές τάσεις, τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 35 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.
Στην Ευρώπη, καταγράφονται κάθε χρόνο περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου και περίπου 1,9 εκατομμύρια θάνατοι, με τη νόσο να αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στην Ελλάδα, καταγράφονται περίπου 35.000 θάνατοι ετησίως -δηλαδή 95 την ημέρα- ενώ εκτιμάται ότι περίπου 500.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο.
