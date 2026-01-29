8 στα 10 παιδιά έχασαν βάρος με την Εθνική Δράση για την Παιδική Παχυσαρκία – Όλα τα στοιχεία

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη δωρεάν στήριξη παιδιών με παχυσαρκία σε όλη τη χώρα - Μέσω της δράσης μπορεί να εξυπηρετηθούν έως και 1.000 ραντεβού την εβδομάδα χωρίς λίστες αναμονής και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς