Γρίπη: Θα κορυφωθεί τον Φεβρουάριο – Ο παιδίατρος ενημερώνει τους γονείς για την έξαρση στα παιδιά
Mε αφορμή τα περιστατικά 2 παιδιών - 4 και 6 ετών- που είναι διασωληνωμένα λόγω γρίπης στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», ο κ. Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδος, σημειώνει όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την έξαρση της νόσου στα παιδιά
Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση των περιστατικών γρίπης σε παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια, δεν είναι λίγες οι φορές που εμφανίζεται με έντονα συμπτώματα, ενώ σε ορισμένα παιδιά μπορεί να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές και να χρειαστεί νοσηλεία.
Ενδεικτικό της αυξημένης διασποράς του ιού είναι το γεγονός ότι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από την Τρίτη, ένα αγόρι 4 ετών με γρίπη, ενώ διασωληνωμένη παραμένει στη ΜΕΘ και μια 6χρονη με σοβαρή επιπλοκή λόγω γρίπης.
