5 top μελέτες του 2025 για τη φαρμακοθεραπεία της παχυσαρκίας – Η ειδικός εξηγεί
Το 2025 υπήρξε χρονιά-ορόσημο, καθώς δημοσιεύτηκαν κλινικές μελέτες που αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο και προσφέρουν νέα, πιο αποτελεσματικά και εξατομικευμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Το 2025 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο, καθώς δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία ιατρικά περιοδικά, όπως το New England Journal of Medicine και το Lancet, κλινικές μελέτες που αλλάζουν ουσιαστικά το θεραπευτικό τοπίο, προσφέροντας νέα, πιο αποτελεσματικά και εξατομικευμένα εργαλεία για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Ακολουθούν πέντε σημαντικές μελέτες του 2025, οι οποίες σηματοδοτούν τη μετάβαση της παχυσαρκίας από μια «ανθεκτική» νόσο σε μια πάθηση με ρεαλιστικές και επιτεύξιμες θεραπευτικές προοπτικές.
1. SURMOUNT-5: Τιρζεπατίδη έναντι σεμαγλουτίδης – ποια υπερέχει;
