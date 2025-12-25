Τα 10 πιο σημαντικά και ελπιδοφόρα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025
Τα 10 πιο σημαντικά και ελπιδοφόρα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025

Το ygeiamou ανατρέχει σε σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα της ιατρικής που σημάδεψαν την απερχόμενη χρονιά - Η αλλαγή του έτους σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη διαχείριση της νόσου στη θεραπεία της αιτίας

Βίκυ Βενιού
Το 2025 καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο για τη σύγχρονη Ιατρική. Η σύγκλιση γονιδιωματικής, τεχνητής νοημοσύνης, μοριακής βιολογίας και κλινικής έρευνας μεταμορφώνει τις θεραπείες, οδεύοντας προς ένα μοντέλο εξατομίκευσης και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Η ιατρική επιστήμη περνά από τη διαχείριση συμπτωμάτων στη διόρθωση αιτιών.

Πέρα από τις γενικές τάσεις, το 2025 ξεχωρίζει και για ορισμένα πολύ συγκεκριμένα επιτεύγματα, που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ιατρικής επιστήμης:

