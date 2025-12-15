Καρκίνος μαστού: Πότε να ξεκινά ο προληπτικός έλεγχος – Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Από τη μαστογραφία μέχρι τον γονιδιακό έλεγχο - Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη φροντίδα μαστού από την κυρία Μαρουλιώ Σταθουλοπούλου, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού στο Metropolitan Hospital
Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη στάση των γυναικών απέναντι στην πρόληψη και την υγεία του μαστού. Πολλές γυναίκες πλέον επισκέπτονται τον ειδικό και πραγματοποιούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, κατανοώντας τη σημασία τους για την έγκαιρη διάγνωση.
Το μήνυμα είναι σαφές: οι προληπτικοί έλεγχοι είναι ένα πολύτιμο «δώρο» και δεν πρέπει να παραλείπονται, ανεξαρτήτως ηλικίας ή απουσίας συμπτωμάτων.
Πότε πρέπει να ξεκινά ο προληπτικός έλεγχος
Για γυναίκες που δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, οι προληπτικοί έλεγχοι ξεκινούν συνήθως μετά τα 40, με βασική εξέταση τη μαστογραφία. Εφόσον προκύψει ανάγκη, μπορούν να γίνουν και συμπληρωματικές εξετάσεις όπως υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, η μαγνητική δεν είναι απαραίτητη για όλες. Χρησιμοποιείται κυρίως σε γυναίκες με πολύ πυκνό μαστό ή για την παρακολούθηση της απόκρισης σε θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία.
