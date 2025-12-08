Ενέσιμα fillers: Τι μπορεί να πάει λάθος – Ποιο είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του προσώπου
Ενέσιμα fillers: Τι μπορεί να πάει λάθος – Ποιο είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του προσώπου

Πρόσφατη μελέτη δείχνει πότε αυξάνεται ο κίνδυνος από τα ενέσιμα fillers αλλά και ποια περιοχή του προσώπου είναι η πλέον ευαίσθητη στον κίνδυνο επιπλοκών

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα ενέσιμα fillers αποτελούν μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες αισθητικές παρεμβάσεις διεθνώς, προσελκύοντας άτομα που επιδιώκουν βελτίωση της όψης τους χωρίς χειρουργική επέμβαση. Χρησιμοποιούνται για τη λείανση των ρυτίδων, την αποκατάσταση του όγκου και τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών, όπως τα χείλη.

Ωστόσο, παρά τη δημοτικότητά τους, οι επιπλοκές που σχετίζονται με την έγχυση δεν είναι απόλυτα κατανοητές και, συχνά, υποτιμώνται. Αν και οι περισσότερες διαδικασίες εξελίσσονται χωρίς προβλήματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένοι κίνδυνοι, παρόλο που είναι σπάνιοι, ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες.

