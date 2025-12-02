Η δημοφιλής συμπληρωματική θεραπεία που δρα ως παυσίπονο και ηρεμιστικό – Ιδανική για αθλητές
Η δημοφιλής συμπληρωματική θεραπεία που δρα ως παυσίπονο και ηρεμιστικό – Ιδανική για αθλητές

Από τον μυϊκό πόνο έως την ψυχική χαλάρωση, ο κ. Δημήτριος Εργελετζής, φυσίατρος αναλύει όλα τα οφέλη του βελονισμού όταν εφαρμόζεται σε αθλούμενους

* Γράφει ο κ. Δημήτριος Εργελετζής, Φυσίατρος – Ειδικός Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Ο βελονισμός εξελίσσεται σε μία από τις πιο δημοφιλείς συμπληρωματικές θεραπείες για άτομα που αθλούνται συστηματικά. Με βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η μέθοδος εφαρμόζεται πλέον ευρέως στη Δύση, ενώ ολοένα και περισσότεροι αθλητές τον επιλέγουν για ανακούφιση από πόνους, αποκατάσταση και καλύτερη σωματική απόδοση.

Τι ακριβώς είναι

Ο ιατρικός βελονισμός γίνεται αποκλειστικά από γιατρούς και περιλαμβάνει την τοποθέτηση λεπτών, αποστειρωμένων βελονών σε ειδικά σημεία του σώματος.
Οι περισσότεροι ασθενείς νιώθουν ελάχιστη ενόχληση, ενώ η διαδικασία θεωρείται ασφαλής.

