Αυτοτραυματισμοί νέων: Μία σκληρή πραγματικότητα που οι γονείς αγνοούν – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μία «πανδημία ψυχικής υγείας» που χτυπά τη νέα γενιά στην Ελλάδα, με τους γονείς συχνά να αγνοούν το μέγεθος και την επίπτωσή της
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ψυχική υγεία των νέων στην Ελλάδα, τα οποία αποτυπώνουν με αριθμούς μία σκληρή πραγματικότητα που απαιτεί άμεση προσοχή και δράση. Η χώρα φαίνεται να βιώνει μία «πανδημία ψυχικής υγείας» στους νέους – όπως λένε οι ειδικοί – με το άγχος, τη θλίψη και τον αυτοτραυματισμό να παύουν να είναι η εξαίρεση και να τείνουν να γίνουν ο κανόνας.
Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της UNICEF σε νέους 17 έως 24 ετών, που πραγματοποιήθηκε από τη MARC A.E. στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Ψυχική Υγεία του Υπουργείου Υγείας, η ψυχολογική πίεση εμφανίζεται διάχυτη και πολυεπίπεδη.
