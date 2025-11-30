Αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας για τη συγχώνευση των παιδιατρικών κλινικών στη Λάρισα
Παιδίατροι και υγειονομικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στη φροντίδα των παιδιών και ζητούν διάλογο πριν την υλοποίηση της απόφασης
Η πρόθεση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΓΝΛ) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και η συγχώνευσή της με την ήδη λειτουργούσα εκεί Παιδιατρική, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την τοπική επιστημονική κοινότητα και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, μέσω του προέδρου του, Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό «μείζονα αστοχία». Όπως επισημαίνει, η Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ λειτουργεί πάνω από 50 χρόνια, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αποτελώντας ιστορικό πυλώνα εκπαίδευσης νέων παιδιάτρων. Η πλήρης ανακαίνισή της πρόσφατα την κατατάσσει μεταξύ των κλινικών με τους υψηλότερους ποιοτικούς δείκτες στην επαρχία.
