Ο φυσίατρος λύνει όλες τις απορίες για τον βελονισμό – Πότε αντενδείκνυται και πότε συστήνεται

Πώς εφαρμόζεται o βελονισμός και πώς επιδρούν οι βελόνες στο σώμα; Ποιος είναι ο αριθμός των απαιτούμενων θεραπειών; Ο κ. Δημήτριος Εργελετζής, φυσίατρος απαντά σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα