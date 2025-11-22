Νέα μελέτη απαντά: Πόσο επιβλαβές είναι το κάπνισμα, έστω κι αν κάνουμε λιγότερα από πέντε τσιγάρα τη μέρα
Νέα μελέτη απαντά: Πόσο επιβλαβές είναι το κάπνισμα, έστω κι αν κάνουμε λιγότερα από πέντε τσιγάρα τη μέρα
Ανάλυση στοιχείων από περισσότερους από 300.000 ενήλικες δείχνει ότι η ζωή χωρίς τσιγάρο αποτελεί τη μόνη σίγουρη επιλογή για την προστασία της υγείας
Κάθε τσιγάρο μετράει — ακόμα και λίγα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και πρόωρου θανάτου.
Νέα μελέτη από το Johns Hopkins Ciccarone Center αποκαλύπτει ότι ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα βλάπτει την καρδιά: Όσοι καπνίζουν λίγα τσιγάρα την ημέρα εξακολουθούν να διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και θανάτου σε σχέση με όσους ποτέ δεν κάπνισαν.
Η ομάδα του Michael Blaha ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 300.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 22 μακροχρόνιες μελέτες, με παρακολούθηση έως 19,9 χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτή καταγράφηκαν:
125.000 θάνατοι
54.000 καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια
