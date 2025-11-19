Η ευτυχία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή δημιουργικότητας – Τι ισχύει με τη θλίψη και τον θυμό
Νέα έρευνα εντοπίζει το στοιχείο που «ανάβει τη σπίθα» της δημιουργικότητας - Και είναι πολύ ευχάριστο
Η έκφραση «από Δευτέρα θα…» εξακολουθεί να κυριαρχεί, όταν θέλουμε να δηλώσουμε την απαρχή μιας νέας συνήθειας ή δραστηριότητας. «Από Δευτέρα θα ξεκινήσω γυμναστήριο», «από Δευτέρα θα πιάσω τη ζωγραφική», «από Δευτέρα θα…». Για χρόνια πιστεύαμε ότι η πειθαρχία και η επιμονή είναι τα καύσιμα που μας ωθούν να ξεκινήσουμε -και να διατηρήσουμε -ένα χόμπι. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη στο The Journal of Creative Behavior προτείνει μια διαφορετική, πιο φωτεινή οπτική.
Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, η ευτυχία φαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα δημιουργικότητας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι τα θετικά συναισθήματα συνδέονται με αυξημένη ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες -από τη ζωγραφική και τη συγγραφή έως τη μουσική -υποδεικνύοντας ότι η καθημερινή συναισθηματική μας κατάσταση επηρεάζει περισσότερο τη δημιουργική μας δράση απ’ ό,τι τα μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
