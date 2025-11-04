«Ενημερώστε μας για τις παρενέργειες»: Μήνυμα ΕΟΦ για την ασφαλή λήψη φαρμάκων
«Ενημερώστε μας για τις παρενέργειες»: Μήνυμα ΕΟΦ για την ασφαλή λήψη φαρμάκων

Ο ΕΟΦ συμμετέχει στη 10η διεθνή εκστρατεία #MedSafetyWeek, προτρέποντας πολίτες και επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω της Κίτρινης Κάρτας

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η 10η διεθνής εκστρατεία #MedSafetyWeek για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (3–9 Νοεμβρίου), με τη συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Κεντρικό μήνυμά της είναι ότι «η ασφάλεια των σκευασμάτων ξεκινά από εμάς τους ίδιους και ο καθένας μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερους πολίτες για τη σημασία της αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η εκστρατεία δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ιατρούς, φαρμακοποιούς ή επαγγελματίες υγείας, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία.

